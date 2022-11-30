Interi campi coltivati sono stati distrutti. Ecco lo sfogo dei coltivatori del Vibonese che chiedono l'intervento della Regione Calabria

Il passaggio dei cinghiali ha lasciato il segno in uno dei tanti terreni coltivati di Maierato. Il campo di foraggio è stato distrutto. Un altro anno di sacrifici buttati al vento per i numerosi agricoltori. «Siamo esasperati», denunciano a gran voce i contadini del centro agricolo del Vibonese che ci mostrano i terreni distrutti. Annunciano battaglia, l’ennesima. Un ultimo disperato tentativo prima di abbandonare i campi distrutti dai cinghiali.

E nonostante l’emergenza stia mettendo in ginocchio il settore agricolo, già provato dal caro gasolio e dall’aumento delle materie prime, la soluzione tarda ad arrivare. Puntano il dito contro la Regione Calabria. [Continua in basso]

All’assessorato all’agricoltura chiedono interventi risolutivi prima che sia troppo tardi. Danneggiati e ridotti alla fame. «I risarcimenti del 2020 – dicono – sono stati distribuiti con il contagocce, quelli del 2021 sono ancora da quantificare».

«Non ci fermeremo qui – avvertono i rappresentanti del comitato cinghiali di Maierato – andremo avanti fino a quando non saranno adottati i provvedimenti necessari ad eliminare una specie che sta distruggendo l’economia del territorio».

LEGGI ANCHE: Cinghiali, gli agricoltori di Maierato: «Basta proclami, a pagare sono solo i cittadini»

«Ridotti in miseria»: i contadini di Maierato tornano a protestare davanti alla Prefettura -Video

Vibo, cinghiali a spasso per il popoloso quartiere Affaccio: il video