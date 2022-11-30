Tutti gli articoli di Ambiente
Il passaggio dei cinghiali ha lasciato il segno in uno dei tanti terreni coltivati di Maierato. Il campo di foraggio è stato distrutto. Un altro anno di sacrifici buttati al vento per i numerosi agricoltori. «Siamo esasperati», denunciano a gran voce i contadini del centro agricolo del Vibonese che ci mostrano i terreni distrutti. Annunciano battaglia, l’ennesima. Un ultimo disperato tentativo prima di abbandonare i campi distrutti dai cinghiali.
E nonostante l’emergenza stia mettendo in ginocchio il settore agricolo, già provato dal caro gasolio e dall’aumento delle materie prime, la soluzione tarda ad arrivare. Puntano il dito contro la Regione Calabria. [Continua in basso]
All’assessorato all’agricoltura chiedono interventi risolutivi prima che sia troppo tardi. Danneggiati e ridotti alla fame. «I risarcimenti del 2020 – dicono – sono stati distribuiti con il contagocce, quelli del 2021 sono ancora da quantificare».
«Non ci fermeremo qui – avvertono i rappresentanti del comitato cinghiali di Maierato – andremo avanti fino a quando non saranno adottati i provvedimenti necessari ad eliminare una specie che sta distruggendo l’economia del territorio».
