A Mazara del Vallo il riconoscimento rilasciato dai pediatri che premiano le spiagge più adatte alle famiglie con figli. Presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Si è tenuta a Mazara del Vallo, in Sicilia, la cerimonia per la consegna delle bandiere verdi 2022, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha aderito all’evento con la concessione della medaglia di rappresentanza. Tra i Comuni che hanno ritirato la bandiera verde anche Nicotera, premiata come bandiera più anziana, rappresentata dall’assessore Robertino Massara, alla presenza di Italo Fernetani, pediatra e ideatore del riconoscimento, del sindaco della cittadina siciliana, Salvatore Quinci, e di tutti gli altri rappresentanti provenienti da tutta Italia.



La bandiera verde è un riconoscimento rilasciato da un campione di pediatri che premia le migliori spiagge adatte a famiglie con bambini. «La cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi 2022 – ha precisato Italo Farnetani – è particolarmente importante perché si tiene in Sicilia e rappresenta un bilancio dei primi 15 anni di conferimento: periodo in cui è cambiato il modo di gestire la vacanza al mare dei bambini». La Bandiera Verde indica infatti una località marina con caratteristiche adatte ai bambini e alle famiglie, scelta in quindici anni da 2860 pediatri italiani e stranieri. Non esistono autocandidature ma le assegnazioni dipendono da una scelta autonoma dei pediatri.

«In 15 anni è cambiato il modo di vivere il mare da parte dei bambini perché si tratta di un periodo particolarmente importante nella vita della famiglia. Pertanto – spiegano i pediatri – le località bandiera Verde devono disporre di servizi adatti ai bambini e alle famiglie, con sufficiente spazio tra gli ombrelloni in modo da poter far giocare i bambini vicino ai genitori. L’acqua non deve poi divenire subito alta in modo tale che il bambino possa entrarci liberamente, anche se è necessaria sempre una tutela da parte dei genitori e dagli assistenti di spiaggia adatti al salvataggio». La medaglia di rappresentanza è stata conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

LEGGI ANCHE: Da Verona a Serra San Bruno, il viaggio in Calabria de “La Casa di Deborah”

Mega-rissa in spiaggia a Santa Maria di Ricadi, indagano i carabinieri





