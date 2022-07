Mega-rissa in spiaggia a Santa Maria di Ricadi, indagano i carabinieri

Indagini dei carabinieri della Stazione di Spilinga e della Compagnia di Tropea in corso per far luce su una mega-rissa avvenuta domenica pomeriggio sulla spiaggia di Santa Maria di Ricadi. Per cause ancora in corso di accertamento, una comitiva proveniente dal Reggino si è scagliata contro un anziano del luogo che si trovava in spiaggia con altri familiari. Trenta minuti di pura follia nel corso dei quali i contendenti se le sono date di santa ragione con l’aiuto di ombrelloni, sedie e persino i remi di alcune barche. La rissa è scoppiata prima in spiaggia per proseguire poi nella piazzetta fra urla e spintoni. Diversi i bagnanti che hanno assistito alla scena e che, loro malgrado, hanno dovuto abbandonare mare e spiaggia per non finire coinvolti nell’escalation di violenza.

LEGGI ANCHE: S. Maria di Ricadi, demolizione di uno scivolo abusivo scatena l’ira di un pregiudicato che danneggia un ristorante

Articoli correlati