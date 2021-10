Risse a violenze a Vibo, il sindacato Polizia locale: «Si aumentino gli agenti sul territorio»

Il Sulpl – Sindacato unitario lavoratori Polizia locale, che da anni lotta sul territorio della nostra Provincia e in tutta la Penisola, come baluardo di legalità e per il riconoscimento delle giuste aspettative dei lavoratori delle polizie locali, ancora una volta ribadisce il ruolo fondamentale svolto dalle stesse sul territorio della nostra Provincia.

Risse e violenze a Vibo

In merito ad una recente rissa avvenuta a Vibo – si fa presente in una nota a firma del segretario Raffaele Stillitano – un primo intervento è stato effettuato direttamente dagli uomini della Polizia locale, unitamente al loro comandante, i quali, intervenuti dopo poco tempo, hanno fermato e identificato uno dei presunti responsabili della rissa. Tale intervento ha evitato che la stessa proseguisse poiché, all’arrivo della Polizia locale, i gruppi di contendenti si sono dispersi immediatamente. Dopo pochi minuti sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato.

Pochi agenti di Polizia locale

«Questa circostanza – ribadisce il Sulpl – ci fa ribadire quanto sia fondamentale la presenza sul territorio della Polizia locale che negli anni passati con un organico di circa 44 unità anche se per una città come Vibo Valentia sono previsti 66 addetti, riusciva a presidiare strade e piazze, con la presenza costante e con la conseguenza che episodi del genere venissero bloccati sul nascere. Oggi l’organico è composto da appena 18 unità per decine e decine di competenze che le leggi in vigore hanno attribuito alla Polizia locale. Il servizio di “viabilità” è solo uno dei tanti, un servizio fatto anche davanti alle scuole e che spesso da “viabilità” si trasforma in un vero e proprio intervento di ordine pubblico».

Le richieste del sindacato

Da qui la richiesta dei sindacati «di trovare un modo per aumentare gli organici considerando che nel 1992, nei 50 Comuni della Provincia di Vibo Valentia, si contavano circa 185 agenti. Oggi nel 2021 forse si arriva a 70/75 Unità (compreso il capoluogo). Alla Politica Regionale appena insediata si chiede – inoltre – di far discutere e varare gli allegati alla Legge Regionale sulla Polizia Locale Calabrese. Approvata nel 2018, di fatto bloccata nonostante lo stanziamento di 300mila euro, che i Comuni non possono utilizzare per i loro Corpi o Servizi».

«Si chiede altresì, al neo eletto presidente della Regione Calabria, di istituire un Assessorato alla Polizia locale (per un Coordinamento del vari Corpi e Servizi) cosa fattibile in base all’Art. 117 della Costituzione, come esiste già nelle Regioni più evolute, dimostrando lungimiranza e acume politico. Infine alla politica nazionale di approvare al più presto e senza indugi la Legge di Riforma della Polizia locale oramai giunta alle ultime battute in Commissione Affari Costituzionali della Camera anche perché con 69 caduti in Servizio o per motivi di servizio e oltre 6000 feriti, l’ultimo ieri a Milano. Non abbiamo più niente da dimostrare».