Da Verona a Serra San Bruno, il viaggio in Calabria de “La Casa di Deborah”

La struttura veneta ospita adolescenti di diverse nazionalità, che in dieci giorni hanno potuto conoscere luoghi, piatti e tradizioni del Vibonese e non solo

Si è concluso questa mattina il viaggio in Calabria dei ragazzi de “La Casa di Deborah”, una struttura di Verona che accoglie adolescenti in difficoltà. Dieci giorni intensi, partiti il primo luglio con l’arrivo a Serra San Bruno. Da qui, una serie di escursioni e gita che hanno permesso ai ragazzi e ai loro accompagnatori di visitare e conoscere alcuni dei più bei luoghi dell’entroterra e della costa vibonese e non solo.

Dalla città della Certosa a Pizzo, dalle cascate del Marmarico a Tropea, da Mongiana a Soverato: non solo panorami e scorci da immortalare, ma anche prodotti tipici, tradizioni e storie di cui il gruppo di Verona ha potuto fruire, anche grazie a diverse associazioni e aziende del posto.

Tema del viaggio è stato quello dell’incontro. Un incontro tra luoghi, persone e tradizioni che sarà custodito nel cuore di ognuno dei partecipanti.