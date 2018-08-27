Gruppo di lavoro anche per depurazione, acqua e rifiuti dopo l’incontro con il Movimento 14 Luglio

Istituito nella sede della Giunta della Regione Calabria il tavolo tecnico-istituzionale finalizzato all’individuazione e alla programmazione in tempi rapidi degli interventi necessari a mettere in sicurezza i territori di Nicotera e Joppolo colpiti dagli eventi alluvionali del 25 agosto scorso. Il tavolo tecinco-istituzionale fa seguito ai sopralluoghi effettuati dal presidente della Regione Mario Oliverio con il responsabile della Protezione civile Carlo Tansi ed il commissario di Calabria Verde Aloisio Meriggiò.

Alla riunione hanno partecipato il delegato della Prefettura di Vibo Eugenio Pitaro, la terna commissariale del Comune di Nicotera, il dirigente generale della presidenza regionale Domenico Pallaria, il consigliere regionale Michele Mirabello, i rappresentanti degli altri Dipartimenti regionali interessati, di Rfi, della Protezione civile con Carlo Tansi, di Calabria Verde con Meriggiò. All’esito dell’incontro, dopo un’approfondita discussione, si è deciso di individuare il Comune di Nicotera quale soggetto attuatore degli interventi da effettuare, coadiuvato da un gruppo tecnico di lavoro composto da tecnici della Protezione civile, del Dipartimento regionale lavori pubblici, di RFI, della Prefettura, di Calabria Verde e della Provincia di Vibo Valentia, con l’obiettivo di predisporre rapidamente un programma complessivo strutturale e di somma urgenza per cui esiste già la copertura finanziaria. A margine della riunione il presidente Oliverio ha altresì ricevuto i rappresentanti del Movimento 14 luglio con cui sono state affrontate le ulteriori problematiche di cui è afflitto il territorio di Nicotera, con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla depurazione e al ciclo dei rifiuti, oltre alle tematiche relative alla sicurezza e alla videosorveglianza.

Anche in questo caso è stato costituito un gruppo di lavoro che seguirà in maniera dettagliata gli aspetti relativi al ciclo delle acque e alla depurazione, individuando eventuali interventi d’urgenza e strutturali con la previsione dell’autonomia gestionale del Comune di Nicotera. Per accelerare il perseguimento degli obiettivi individuati, i gruppi di lavoro e i tavoli istituzionali saranno operativi già dalla prossime ore. LEGGI ANCHE: Maltempo e ritardi a Nicotera e Joppolo: il j’accuse del “Movimento 14 Luglio”

