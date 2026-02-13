Il maltempo torna a flagellare la Calabria e lascia dietro di sé una lunga scia di danni e disagi. Il passaggio del ciclone Nils ha confermato le previsioni più critiche, mentre già si profila all’orizzonte una nuova perturbazione pronta a colpire la Regione.

Tra la giornata di ieri e la mattinata odierna violente precipitazioni si sono abbattute su tutta la Regione e in particolare tra le aree Tirreniche, le aree interne e Catanzarese jonico dove numerosi sono i disagi apportati tra cui frane, smottamenti e voragini sulle carreggiate.

Ad accompagnare il maltempo sono state le violentissime raffiche di vento: esse infatti hanno superato abbondantemente i 100 km/h praticamente ovunque e soprattutto sulle aree interne e Joniche causando diversi alberi abbattuti e sradicati e cartelloni divelti; di conseguenza il moto ondoso marino delle coste Tirreniche si è rinforzato notevolmente causando mareggiate ovunque e causando, anche qui, diversi disagi.

Non c’è tregua: nuovo ciclone in agguato

Il ciclone Nils ha finalmente abbandonato la Calabria e nelle prossime ore è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione. Questa tregua purtroppo durerà ancora una volta molto poco: già nella giornata di domani 14 febbraio è previsto l'arrivo di un nuovo, ennesimo ciclone.

Viene chiamato il ciclone di San Valentino ma è stato denominato, ufficialmente, ciclone Oriana: esso causerà ancora una volta piogge e temporali localmente di forte intensità e le aree più colpite saranno sempre quelle Tirreniche e interne, ma precipitazioni che interesseranno anche le aree Joniche della Regione. Questa volta però, vista la caratteristica del ciclone, le raffiche di vento non saranno violente.

Seguiranno aggiornamenti.