L'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo annuncia la fine dei lavori di riqualificazione dell'area di sosta per le auto dove è previsto pure un piccolo parco giochi

I lavori di riqualificazione di piazza Spogliatore a Vibo Valentia sono quasi terminati. «A metà marzo il nuovo parcheggio con annesso parco giochi sarà nuovamente fruibile alla cittadinanza». Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo che si scusa con la popolazione per il ritardo causato dalla difficoltà nel reperire il materiale. «Siamo a buon punto – afferma- e ritengo che entro marzo i lavori saranno ultimati». [Continua in basso]

L’intervento di riqualificazione del vecchio parcheggio finanziato dalla Regione Calabria per un importo di quasi 400 mila euro restituirà alla città uno spazio nuovo e accessibile. Avrà un nuovo sistema di illuminazione, una mini area svago-giochi, oltre alla balconata panoramica e nuove specie arboree piantumate nei mesi scorsi non senza polemiche per via del taglio indiscriminato degli storici alberi che adornavano la piazza. A seguito delle proteste, il Comune ha interrotto il taglio delle piante, ma le perplessità restano. Nel corso di un sopralluogo nel cantiere, l’assessore mostra gli “alberi salvati”.

«Uno di questi si è abbattuto poche settimane fa al suolo dopo una tempesta. Per fortuna non ha provocato danni a cose o persone, anche perché l’area è transennata. Il problema – aggiunge Russo – è rappresentato dalle radici che potrebbero danneggiare anche i nuovi marciapiedi». L’assessore spiega come l’intento dell’amministrazione comunale non sia stato quello di andare a deturpare gli alberi: «Erano arbusti le cui radici avevano creato e temo creeranno danni». Ma adesso è il momento di guardare al progetto di riqualificazione: «A marzo – conclude Russo – restituiremo uno spazio che sarà messo a disposizione dei commercianti e di tutti coloro che vorranno frequentare il corso principale».

