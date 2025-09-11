Social
Commenti

Riapertura scuole, Spirlì scarica sui presidi la grana della didattica “mezzo e mezzo”

La nuova ordinanza regionale esprime solo una raccomandazione ai dirigenti scolastici affinché si organizzino per lasciare a casa chi non vuole tornare in classe. Ma gli ostacoli anche tecnici sono tanti
Enrico De Girolamo
Riapertura scuole, Spirlì scarica sui presidi la grana della didattica “mezzo e mezzo”
Commenti

L’intervento | Il coraggio della denuncia e un territorio stanco dei soprusi

Libera Vibo Valentia registra una nuova consapevolezza che spinge gli imprenditori a rifiutare la logica della sottomissione al racket e induce la società civile stringersi ad essi  
Redazione
L’intervento | Il coraggio della denuncia e un territorio stanco dei soprusi
Commenti

L’intervento | Caso via Vespucci, il problema non sono i parcheggi ma i depositi costieri

“Non è l’area circostante alla Meridionale Petroli a non avere i requisiti di affollamento ma è la Meridionale Petroli a non avere i requisiti per operare nell’area in questione. Si spostino altrove i depositi”
Redazione
L’intervento | Caso via Vespucci, il problema non sono i parcheggi ma i depositi costieri
Commenti

L’intervento | Vibo Marina punti sul turismo ma non rinunci all’industria

“Occorre trovare un equilibrio affinché le due anime possano coesistere senza pregiudicare la fruizione dei luoghi”. Poi la riflessione politica: “Possibile che Oliverio continui ad ignorare la questione?”
Redazione
L’intervento | Vibo Marina punti sul turismo ma non rinunci all’industria

Commenti

Lite per un parcheggio a Pizzo, le precisazioni dell’avvocato Francica

Per il legale di una delle due persone coinvolte nei fatti le informazioni rese pubbliche dal nostro giornale hanno «semplicemente concesso di incutere allarmismo nella società di riferimento»
Lite per un parcheggio a Pizzo, le precisazioni dell’avvocato Francica
Commenti

Riapertura “Strada del mare”, le precisazioni della Provincia di Vibo

Per l’ente intermedio i premi di produzione riconosciuti ai dipendenti sono riferiti ad altro intervento ultimato nel 2012 e non a quello oggetto di inchiesta giudiziaria
Riapertura “Strada del mare”, le precisazioni della Provincia di Vibo
Commenti

L’intervento | Regionali, “Chi ha fallito si faccia da parte: è ora di rinnovare il centrosinistra”

Nel mirino di Giovanni Tassone, già candidato Pd al consiglio comunale di Vibo, l’ex deputato Bruno Censore: “Intende ad ogni costo imporre una sua candidatura pur sapendo di andare incontro a una sconfitta certa” 
L’intervento | Regionali, “Chi ha fallito si faccia da parte: è ora di rinnovare il centrosinistra”
Commenti

Da alunno negli anni ’70 a docente oggi: non voglio assistere alla morte del Liceo “Berto”

La lettera di un professore dello Scientifico di Vibo Valentia: i ricordi delle lezioni che si svolgevano in palazzi con cucine e camere da letto, l’emozione di ritrovarsi i vecchi professori come colleghi e l’epilogo di oggi con l’imminente “smembramento” del prestigioso istituto superiore
Da alunno negli anni ’70 a docente oggi: non voglio assistere alla morte del Liceo “Berto”
Commenti

La lettera | “Che amarezza tornare a Zambrone e vedere il lungomare ridotto così”

Un’assidua frequentatrice della località turistica scrive a Il Vibonese per manifestare il suo sconforto di fronte alle condizioni della strada che costeggia la suggestiva spiaggia 
La lettera | “Che amarezza tornare a Zambrone e vedere il lungomare ridotto così”
Commenti

L’appello | Processo autobomba di Limbadi: «Basta silenzi e omissioni» - Video

La “scorta civica” della famiglia Vinci-Scarpulla, con in testa Salvatore Borsellino e don Giacomo Panizza, chiede che “l’attività degli organi requirenti venga sostenuta con la costituzione di parte civile di più soggetti collettivi possibile” 
L’appello | Processo autobomba di Limbadi: «Basta silenzi e omissioni» - Video
Commenti

Il commento | Il voto a Vibo e quella terribile sensazione che nulla cambierà

Mark Twain scriveva: «Se votare servisse a cambiare qualcosa, non ce lo farebbero fare». E allora perché il cittadino accorda fiducia a chi ha già dimostrato di non meritarla?
Il commento | Il voto a Vibo e quella terribile sensazione che nulla cambierà
Commenti

La lettera | Contrada Madonnella senza differenziata né cassonetti: dove butto la spazzatura?

Una cittadina scrive al giornale e si appella ai candidati: «Problema risolvibile, basta volerlo. È assurdo lasciare un quartiere all’abbandono»
La lettera | Contrada Madonnella senza differenziata né cassonetti: dove butto la spazzatura?
Commenti

L’intervento | Serve un piano straordinario per rilanciare Vibo, non stucchevoli teatrini

La Federconsumatori invita i candidati a sindaco ad illustrare soluzioni per tramutare la “città delle sirene” in città dello sviluppo
L’intervento | Serve un piano straordinario per rilanciare Vibo, non stucchevoli teatrini
Commenti

Ex Italcementi, quale futuro per il cimitero industriale emblema di Vibo Marina?

L’argomento torna ciclicamente d’attualità in ogni campagna elettorale. Ciò che finora è mancato, però, è una reale volontà politica di portare a compimento la riconversione del sito
Ex Italcementi, quale futuro per il cimitero industriale emblema di Vibo Marina?
Commenti

Il commento | La variabile dell’astensionismo tra fiumi di liste e voltagabbana

Lo scenario politico vibonese offre l’assist agli elettori non appiattiti sui partiti per virare verso altri lidi. E potrebbe crescere la sacca di non votanti
Il commento | La variabile dell’astensionismo tra fiumi di liste e voltagabbana
Commenti

Lettera semiseria di un elettore del Pd che a Vibo non sa dove sia la sinistra

Ecco cosa accadrebbe a un “forestiero” che non conosce i protagonisti della politica locale e non sa orientarsi tra sovranisti e democrat che corrono insieme in vista delle elezioni comunali
Lettera semiseria di un elettore del Pd che a Vibo non sa dove sia la sinistra
Commenti

Si potrebbe andare tutti allo zoo comunale… ma anche no! - Video

Il rebus dei sovranisti tiene banco nella coalizione a sostegno di Luciano. La Limardo non sa più dove mettere i candidati. E gli altri… già gli altri? Commento in chiave semiseria alla campagna elettorale vibonese
Si potrebbe andare tutti allo zoo comunale… ma anche no! - Video
Commenti

Il commento | In una campagna elettorale dai toni scomposti si ritrovi il senso della misura

Una città come Vibo Valentia che sprofonda nel livore, avrebbe un bisogno disperato di civiltà e gentilezza
Il commento | In una campagna elettorale dai toni scomposti si ritrovi il senso della misura
Commenti

La storia | Quando scoprii di essere un terrone: abitavo a Bergamo, avevo 8 anni

Il conflitto Nord-Sud che toccava pure i bambini nel racconto di chi non sapeva cosa fosse la Padania e non capiva il motivo di quelle discriminazioni
La storia | Quando scoprii di essere un terrone: abitavo a Bergamo, avevo 8 anni
Commenti

L’intervento | Caso acqua e disagi alle scuole, non si gestisce così un’emergenza

Il commento di una docente sui fatti recenti che, per via di problemi alla condotta idrica, hanno tenuto a secco un’intera città
L’intervento | Caso acqua e disagi alle scuole, non si gestisce così un’emergenza
Commenti

Il commento | Un insulto alla libertà di stampa che non condizionerà il nostro lavoro

Il tentativo di impedire al nostro giornalista di assistere alla conferenza stampa di Luciano ha rappresentato una brutta pagina di questa campagna elettorale. Un momento desolante anche per chi ha assistito attonito alla scena. Per fortuna c’è stato chi ha tenuto la schiena dritta
Il commento | Un insulto alla libertà di stampa che non condizionerà il nostro lavoro
Commenti

Il candidato Luciano, le liste di proscrizione e le “conferenze stampa private” - Video

Il nostro giornalista Giuseppe Mazzeo bloccato all’ingresso dell’iniziativa di presentazione delle liste dell’ex presidente del Consiglio. Poi le inverosimili giustificazioni e l’imbarazzato passo indietro. Cronache da una campagna elettorale vibonese degradata e degradante
Il candidato Luciano, le liste di proscrizione e le “conferenze stampa private” - Video
Commenti

L’intervento | Vibo ha bisogno dell’Università, il futuro sindaco non può ignorarlo

Non si può favorire l’abbandono del territorio generalizzato e senza alternativa per andare a laurearsi altrove, perché poi ciò si trasforma in un abbandono definitivo
L’intervento | Vibo ha bisogno dell’Università, il futuro sindaco non può ignorarlo
Commenti

Il commento | La politica vibonese come la “Zattera della Medusa”, metafora di un dramma

Il divario tra cittadini e istituzioni si allarga sempre di più. Alle difficoltà vissute dalla gente comune fa da contraltare la speranza di trovare un demiurgo capace di risollevarne le sorti 
Il commento | La politica vibonese come la “Zattera della Medusa”, metafora di un dramma
