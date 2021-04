Covid, a Paravati un caso di positività tra gli alunni: chiusa la scuola elementare

Caso di positività al Covid-19 all’interno della scuola elementare di Paravati sita in via Trieste. Di conseguenza, il plesso afferente all’Istituto comprensivo di Mileto rimarrà chiuso da domani 21 fino a sabato 24 aprile, «salvo revoca e/o proroga». La sospensione per i prossimi quattro giorni delle attività didattiche in presenza è stata disposta dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano con un’ordinanza diramata nelle scorse ore. Una decisione «a titolo precauzionale e per evitare allarmismi non fondati», resasi necessaria «a causa della positività al test antigenico manifestata da una ragazza frequentante la terza classe.

I genitori ai primi sintomi – rassicura il primo cittadino di Mileto – correttamente già da giovedì non l’avevano fatta frequentare e sottoposta ad un test antigenico prima del rientro rivelatosi positivo, complimenti a loro. Domani tutti i ragazzi e i loro insegnanti, d’accordo con l’Asp, verranno sottoposti a tampone molecolare, presso il Drive-in allestito presso il Palazzetto dello Sport di Vibo Valentia, a partire dalle ore 11.00. Raccomando ai genitori di isolare i propri figli in casa in via fiduciaria, in attesa dell’esito dello screening che si spera sia negativo».

Le lezioni proseguiranno regolarmente in presenza negli altri plessi scolastici ubicati a Mileto e nella stessa Paravati. Al momento, infatti, almeno stando ai numeri la situazione non desta particolare preoccupazione, fermo restando che non bisogna abbassare la guardia. Sul territorio comunale, infatti, così come comunica lo stesso sindaco Giordano in totale sono solo 6 i casi di positività al coronavirus attivi, di cui solo 1 riscontrato con test antigenico. Di questi, 4 riguardano persone residenti a Mileto centro e 2 a Paravati.