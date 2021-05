«Pittelli è innocente e verrà assolto»: l’avvocato Staiano stasera a LaC Rinascita – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

«Giancarlo Pitelli è innocente, è tecnicamente impossibile condannarlo e verrà assolto». A parlare è l’avvocato Salvatore Staiano, codifensore dell’ex parlamentare e imputato principe del maxiprocesso Rinascita Scott.

Un’intervista intensa, di forte impatto, e pregna di contenuti, nella quale il penalista affronta non solo gli elementi primari dell’accusa nei confronti sul suo assistito, ma anche le vicende – dalle dichiarazioni dello stesso Mantella al procedimento istruito a Salerno contro l’ex giudice catanzarese Marco Petrini – che hanno coinvolto direttamente o indirettamente lo stesso Staiano. La versione integrale andrà in onda questa sera alle 21:30 nel corso della nuova puntata del format LaC Tv Rinascita Scott – Il maxi processo alla ‘ndrangheta condotto da Pietro Comito e Pino Aprile.

In collegamento da Napoli il sindaco ed ex pm di Catanzaro Luigi De Magistris, dal Canada, invece, il giornalista e scrittore Antonio Nicaso. In studio, invece, gli avvocati Tiziana Barillaro, che assiste numerosi imputati al maxiprocesso e, tra questi, il boss di Sant’Onofrio superlatitante Pasquale Bonavota, e Caterina De Luca, che nel corso del dibattimento in corso a Lamezia assiste il collaboratore di giustizia chiave di Rinascita Scott, ovvero l’ex killer e padrino scissionista Andrea Mantella.