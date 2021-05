In Calabria 2 morti e 165 nuovi casi Covid: un contagio nel Vibonese

In calo i tamponi effettuati, 2.542 in un giorno. Le province dove si registrano più positivi sono Cosenza e Reggio Calabria

È di 2 morti, 165 nuovi casi con 2.542 tamponi e 129 guariti il bilancio del bollettino Covid in Calabria. I dati sull’andamento dell’epidemia sono forniti dalla Regione. Nel documento si registrano 4 nuovi pazienti in terapia intensiva (28 il numero totale) mentre sono in lieve calo (-9 unità) i ricoveri nei reparti ordinari. In provincia di Vibo, invece, emerso un solo contagio.

Il bollettino regionale

Nel dettaglio, in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 778.722 soggetti per un totale di 847.263 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 65.881 (+165 rispetto a ieri), quelle negative 712.841.Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: casi attivi 7.154 (71 in reparto AO di Cosenza; 21 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 7 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 7.032 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.860 (14.348 guariti, 512 deceduti).

casi attivi 7.154 (71 in reparto AO di Cosenza; 21 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 7 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 7.032 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.860 (14.348 guariti, 512 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.526 (23 in reparto all’AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 5 in reparto all’AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.483 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.223 (8.089 guariti, 134 deceduti).

casi attivi 1.526 (23 in reparto all’AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 5 in reparto all’AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.483 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.223 (8.089 guariti, 134 deceduti). Crotone: casi attivi 701 (20 in reparto; 681 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.597 (5.507 guariti, 90 deceduti).

casi attivi 701 (20 in reparto; 681 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.597 (5.507 guariti, 90 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 251 (18 ricoverati, 233 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.046 (4.957 guariti, 89 deceduti).

casi attivi 251 (18 ricoverati, 233 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.046 (4.957 guariti, 89 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.522 (71 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 25 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.412 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.605 (20.292 guariti, 313 deceduti).

casi attivi 1.522 (71 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 25 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.412 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.605 (20.292 guariti, 313 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 53 (53 in isolamento domiciliare); casi chiusi 343 (343 guariti).

I contagi nei territori

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 69, Catanzaro 31, Crotone 18, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 46, Altra Regione o Stato estero 0. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.