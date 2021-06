Tropea, il sindaco vieta bici e monopattini in centro: «Sono pericolosi»

Bici e monopattini vietati in alcune delle centralissime vie di Tropea. È quanto stabilisce un provvedimento del sindaco Giovanni Macrì: «Poiché il transito dei cicli, spesso dei veri e propri ciclomotori in mano a bambini che per l’incoscienza propria dell’età non si rendono conto del pericolo, è divenuto un grave problema – si legge in una nota del Comune – si è ritenuto, prima che accada qualche grave incidente, di emettere un’ordinanza sindacale in modo da inibire l’uso degli stessi in aree ad altissima densità di pedoni».

Vietati monopattini e bici

I siti inibiti al transito ed alla sosta sono le aree pedonali di Piazza Vittorio Veneto, Largo Ruffa e Largo Villetta Cannone, nonché le zone a traffico limitato di Corso Vittorio Emanuele, Via Indipendenza, Via Roma e Largo Duomo.

Le biciclette elettriche

Si segnala, inoltre, a prescindere dall’ordinanza, come molti dei cicli «in transito sul territorio comunale siano bici elettriche a funzionamento autonomo in quanto dotate di un acceleratore che attiva il motore a prescindere dalla pedalata assistita per arrivare a velocità significative (anche oltre 45 km/h). Trattasi, – si specifica – di veicoli equiparabili ai quelli a motore, simili agli scooter, che il Codice della strada include nella categoria dei ciclomotori, proprio per prevenire i rischi di incidenti».

Pertanto, «per utilizzare le bici elettriche a funzionamento autonomo bisogna perciò munirsi di casco, assicurazione rc moto, targa, patentino, documenti, specchietto retrovisore e fari di posizione. In caso contrario – conclude la comunicazione – la circolazione è ammessa solo all’interno di aree, parchi e giardini privati».