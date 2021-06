Covid all’Estate ragazzi di Vibo: positivo un altro bimbo

Un altro bambino dell’Estate ragazzi – il campo estivo organizzato dal centro giovanile Salesiano “Don Bosco” di Vibo Valentia– è risultato affetto da Covid. È questo l’esito dello screening effettuato dall’Asp di Vibo Valentia su 400 bambini iscritti programma.

Il test molecolare si è reso necessario dopo la positività al virus di una bambina. Ieri, i primi 200 tamponi erano risultati negativi.

Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se il contatto sia avvenuto all’interno dell’oratorio o se si tratta di un caso isolato, per il quale l’Asp ha già avviato l’attività di tracciamento.