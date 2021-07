Cani finiscono in un dirupo a Polia: li salvano i vigili del fuoco – Foto

Due cani sono stati salvati, nel territorio comunale di Polia, dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Bossi e Laila, questi i nomi dei due animali domestici – segugi francesi -, avevano fatto perdere le loro tracce domenica scorsa. Questa mattina alcuni abitanti nella frazione Minniti, località Dani, avendo sentito alcuni cani abbaiare da un dirupo, hanno chiesto l’intervento dei pompieri. [Continua in basso]

Giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono resi conto subito della complessità dell’intervento. Per raggiungere la gola da dove si presumeva vi fossero i due cani, infatti, era necessario farsi strada in una scarpata profonda circa 180 metri con fitta vegetazione e poi calarsi ancora ad una profondità di circa 40 metri.

Dopo aver predisposto le attrezzature necessarie ed aver raggiunto lo strapiombo, i vigili del fuoco, con l’impiego di tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) si sono calati nella gola e dopo aver percorso la stessa per oltre 1500 metri hanno ritrovato i due segugi.

Dopo averli assicurati con una imbracatura specifica per il recupero di animali, hanno riportato gli stessi in quota e li hanno consegnati al proprietario. Le operazioni si sono concluse nel pomeriggio.