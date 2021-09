Vazzano, messa a rischio Covid: carabinieri e sindaco interrompono la funzione

L’arrivo del sindaco accompagnato dai carabinieri ha scatenato momenti di comprensibile agitazione tra i fedeli presenti nella chiesa di San Nicola a Vazzano. È successo mercoledì sera durante la funzione religiosa. Appresa dall’Asp di Vibo la positività al Covid di una congiunta del parroco, il sindaco Vincenzo Massa ha allertato le forze dell’ordine. Nel timore che anche il sacerdote fosse positivo, il primo cittadino ha deciso di irrompere in chiesa insieme ai militari della stazione di Vazzano tra lo stupore e la preoccupazione dei fedeli presenti alla messa serale. [Continua in basso]

È stato lo stesso sindaco a comunicare la notizia a don Ottavio Scrugli che non era a conoscenza della positività della congiunta. È toccato allo stesso prete tranquillizzare i suoi fedeli e riprendere la messa che si è conclusa senza però la distribuzione dell’eucarestia. Il parroco, poi sottoposto al test è risultato negativo.

«A Vazzano – tranquillizza il sindaco Vincenzo Massa, che raggiunto telefonicamente non intende commentare la notizia -, non ci sono casi di Covid». La donna risultata positiva al Covid è infatti residente in un comune limitrofo.

LEGGI ANCHE: Covid: non si arrestano i casi nel Vibonese, ecco tutti i positivi divisi per paese

Coronavirus, contagiati altri tre sanitari dell’ospedale di Vibo