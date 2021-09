Incidente stradale a Vibo, due i feriti

Incidente stradale con due feriti a Vibo Valentia sulla Statale 18 nei pressi della chiesa Regina Pacis. Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo della ditta addetta alla raccolta dei rifiuti si è scontrato con un’autovettura. Sono rimasti feriti sia il conducente del camioncino, sia la donna alla guida dell’utilitaria. Entrambi i feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti all’ospedale di Vibo Valentia. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini, finalizzate ad accertare eventuali responsabilità, si sono portati i carabinieri e la polizia. Disagi alla circolazione stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre i feriti dai rispetti mezzi.