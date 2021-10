Rapinato dentro un bar nel Vibonese, tre rinvii a giudizio

La Procura ottiene il processo per due giovani e per il proprietario del locale accusato di favoreggiamento personale

Il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pm, Corrado Caputo, per una rapina compiuta il 4 febbraio dello scorso anno a Pernocari di Rombiolo ai danni di un cliente del Roxy Bar che si era portato nell’esercizio commerciale per effettuare una consumazione e comprare un pacchetto di sigarette.

Colpito ripetutamente con schiaffi e pugni, Rosario Neri, 31 anni, di Vena Superiore, e Domenico Baldo, 24 anni, di Presinaci (frazione di Rombiolo), sono accusati del reato di rapina aggravata (duemila euro la somma sottratta al cliente del bar), mentre Renato Aversa, 47 anni, di Pernocari, titolare del Roxy Bar, è accusato del reato di favoreggiamento personale in quanto attraverso le dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria avrebbe cercato – secondo l’accusa – di aiutare Rosario Neri e Domenico Baldo ad eludere le investigazioni o comunque a sottrarsi alle ricerche. Il cliente del bar, vistosi colpito con pugni e schiaffi, avrebbe reagito desistendo però dopo aver visto Rosario Neri con una pistola che portava alla cinta. L’inizio del processo dinanzi al Tribunale collegiale è stato fissato per il 12 novembre. Rosario Neri è difeso dall’avvocato Demetrio Procopio, Domenico Baldo dall’avvocato Santo Cortese, mentre Renato Aversa è assistito dall’avvocato Michele Pagnotta.