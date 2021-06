Rapina a mano armata a Mileto ad un distributore di carburanti

Rapina a mano armata a Mileto ai danni di una Stazione di carburanti. Due malviventi con il volto travisato da passamontagna, armati di una pistola e di un’ascia hanno fatto irruzione a piedi nella stazione di servizio Agip di Mileto lungo la strada Statale 18. L’ingresso dei malviventi nello spiazzo dei distributori di carburanti è avvenuto a piedi dal lato posteriore della stazione di servizio per poi dirigersi armati verso un operaio. Allo stesso hanno sottratto alcune centinaia di euro e subito dopo gli hanno intimato di consegnare le chiavi del distributore self service. Chiavi però non in possesso dell’operaio.

A quel punto i due malviventi si sono dati alla fuga dalla parte posteriore della stazione di carburanti levandosi dal capo i passamontagna. Non si esclude che ad attenderli vi fosse in auto un complice. Utili alle indagini potrebbero riservarsi le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e della stazione di servizio gestita da Pasquale Romano.