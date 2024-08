Il sindaco Giordano annuncia che gli alunni della Morabito resteranno a Mileto: «Inizio della scuola regolare. Opposizione delusa?»

«È con grande soddisfazione che oggi siamo in grado di confermare che, nonostante la nuova emergenza venutasi a creare con il crollo e la momentanea inagibilità del Plesso Morabito, grazie agli sforzi compiuti in pieno mese di agosto da questa amministrazione comunale, le classi verranno mantenute sul territorio comunale».

Queste le parole con cui il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano e la consigliera con delega alla Scuola Clarissa Conidi annunciano le novità in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. «In particolare – si spiega dalla sede municipale – la scuola media di Mileto troverà allocazione in un’ala dell’edifico scolastico di Calabrò, sul quale l’Amministrazione comunale ha eseguito alcuni lavori di adeguamento. La scuola primaria, invece, sarà ospitata nella centrale Nicola Taccone Gallucci, a seguito anche qui di lavori di manutenzione straordinaria previsti ed eseguiti con grande tempismo in questo mese. Inoltre, informiamo che l’Area amministrativa sta lavorando per l’appalto della mensa, per l’affidamento del servizio scuolabus e i libri».

A seguire sindaco e consigliera delegata non mancano di indirizzare una stoccata all’opposizione “Eppur si muove”, che con un’interrogazione nei giorni scorsi aveva chiesto lumi sulla situazione del plesso Morabito, messo sotto sequestro dall’autorità giudiziaria dopo che nel giugno scorso era stato vittima di un improvviso crollo del tetto dell’androne d’ingresso. E, al riguardo, ci tengono a puntualizzare che a Mileto la scuola inizierà regolarmente e senza alcun dramma, «così come invece avrebbero preferito i nostri oppositori, che anzitempo e senza avere la pazienza di attendere che le soluzioni prospettate e comunicate venissero a compimento, come al solito, con atteggiamento strumentale e mistificatorio, al solo fine di demolire l’azione virtuosa di questa amministrazione, si lanciano in ipotesi allarmistiche al fine di creare scompiglio. Un atteggiamento da respingere – chiosano Giordano e Conidi – che non serve per lo sviluppo del territorio e dimostra ancora una volta l’acredine accumulata per l’amara e mal digerita sconfitta subita alle ultime elezioni. Come detto, confermiamo alla componente genitoriale di aver trovato insieme alle dirigenze scolastiche le soluzioni ottimali, allo stato, al fine di iniziare con serenità l’anno scolastico. Questa amministrazione – concludono – si riserva altresì, insieme alla nuova dirigente scolastica che prenderà servizio il prossimo 1° settembre, di fornire all’inizio del mese a questa componente più dettagliate informazioni su quanto appena riferito».