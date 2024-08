Mileto, la minoranza incalza il sindaco dopo il crollo del tetto della scuola Morabito: «Dove andranno gli alunni?»

A Mileto tiene ancora banco il tema del crollo di parte del tetto della scuola elementare Giuseppe Morabito, avvenuto lo scorso mese di giugno quando, per fortuna, le lezioni si erano già concluse. L’immobile è stato subito dopo posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, decisa a vederci chiaro sulla vicenda. A sollevare il “caso” è, in ultimo, la componente d’opposizione “Eppur si muove”, che con un’interrogazione urgente incalza il sindaco Salvatore Fortunato Giordano e la sua maggioranza, chiedendo «aggiornamenti utili e relativi alla situazione del Plesso», anche in considerazione dell’avvicinarsi del nuovo anno scolastico. Il tutto dopo che sono stati ritenute insoddisfacenti e non adeguate al contesto le risposte date su questo tema dal primo cittadino nell’ultimo consiglio comunale.

Nel documento vengono anche richiesti aggiornamenti sull’espletamento del bando di gara relativo al servizio di mensa scolastica. Nella missiva inoltrata dalla minoranza – composta da Michele Rombolà, Angelica Ilenia Tulino, Giuseppe Furci e Katia Grillo – al sindaco Giordano e al consigliere con delega alla Pubblica istruzione Clarissa Conidi si richiedono, nello specifico, risposte «circa le attività poste in essere per garantire la regolare ripresa delle attività scolastiche agli alunni nelle scuole elementari Morabito; circa qualsiasi attività sebbene ancora in itinere e/o non definitiva poste in essere dalla maggioranza, atte al reperimento di locali adeguati ed utili alla regolare ripresa delle elezioni; circa il puntuale espletamento della gara per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica, posto in essere che durante il precedente anno scolastico diversi nuclei familiari hanno lamentato il tardivo avvio del servizio con evidenti e susseguenti disagi». Sugli argomenti in essere, dall’opposizione viene richiesta con urgenza una risposta orale.