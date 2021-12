Narcotraffico: condanna definitiva, un arresto a Spilinga

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha tratto in arresto Francesco Pugliese, 65 anni, di Spilinga, colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della di Torino. Pugliese dovrà scontare quasi 8 anni di carcere per reati in materia di sostanze stupefacenti, oltre al pagamento di 81.000 euro di multa. Il 65enne è stato anche raggiunto dalle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per tutta la durata della pena principale. Al termine delle formalità di rito, Francesco Pugliese è stato posto a disposizione della competente autorità giudiziaria.

LEGGI ANCHE: Narcotraffico: torna in carcere broker di Vibo per condanna definitiva