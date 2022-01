Filadelfia: picchia madre e sorella e poi scaglia un pitbull contro i carabinieri

Picchia la madre e la sorella e poi si barrica in casa. E’ successo a Filadelfia dove i carabinieri della locale Stazione – guidati dal maresciallo Grazia Russo – intervenuti in contrada Maiodi nel tentativo di calmare il 39enne, si sono visti affrontati dall’uomo con un grosso coltello da cucina. Non contento, il 39enne ha anche liberato un pitbull – legato ad un palo nei pressi dell’abitazione – per scagliarlo contro i militari dell’Arma e della polizia municipale. Alla fine sia il cane che il 39enne sono stati bloccati e la posizione di quest’ultimo è tuttora al vaglio dei carabinieri.