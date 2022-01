Maierato, a fine mese il via ai lavori nella scuola primaria: l’annuncio del sindaco

Gli interventi riguarderanno gli impianti, l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Rizzello: «Un investimento per la sicurezza dei nostri figli»

Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche: sono questi i lavori che interesseranno la scuola primaria del plesso di rione Labate a Maierato. Avranno inizio a fine mese e dureranno presumibilmente un anno: lo annuncia il sindaco, Giuseppe Rizzello, che parla di interventi che non «era possibile procrastinare ulteriormente». [Continua in basso]

I lavori comporteranno «necessariamente una graduale ri-dislocazione delle aule e una porzione della struttura scolastica si trasformerà in un cantiere di lavoro», scrive il primo cittadino. «L’impresa esecutrice ha comunque fornito ampie garanzie che saranno adottate tutte le cautele e le misure di sicurezza che la normativa contempla, e che si proverà ad attenuare quanto più possibile l’impatto acustico in modo da non recare disturbo durante le ore di apprendimento e didattica».

Un investimento nella scuola e nella sicurezza dei più piccoli, lo definisce Rozzello, il quale si scusa per i disagi che bambini e famiglie potrebbero subire nel tempo necessario all’esecuzione dei lavori.

«Siamo consci di alcune difficoltà che le famiglie dovranno fronteggiare e che si sovrappongono ai sacrifici legati all’emergenza pandemica già sopportati negli ultimi due anni dall’intera comunità scolastica, come pure dell’aggravio di lavoro organizzativo cui l’istituzione scolastica e il personale tutto saranno chiamati. Pur tuttavia, la realizzazione di queste opere, è da considerare un’occasione imperdibile che necessita della sinergia tra amministrazione comunale, istituzione scolastica e famiglie, e che renderà possibile – conclude – riconsegnare aule maggiormente funzionali e meglio aderenti a quegli standard di sicurezza che da sindaco ho il dovere di garantire».