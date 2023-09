Tradizioni, Maierato si prepara ad ospitare “La notte dei giganti”

Tutto pronto per l’evento “La notte dei giganti”, in programma a Maierato il 16 settembre dalle ore 21.30. L’iniziativa viene promossa in occasione della festa degli Scrisi, che deve il nome ad una antica fiera che si svolgeva nell’omonima località. All’evento aderiranno trenta coppie di giganti provenienti da tutta la provincia di Vibo, e non solo. I partecipanti sfileranno per le vie del paese. Quindi il raduno al centro della piazza del Monastero dove le singole coppie saranno chiamate ad esibirsi una alla volta. Ci sarà poi la famosa “Tamburriata” e infine il ballo conclusivo con tutti i partecipanti. Per gli appassionati di folclore, si tratta di un appuntamento imperdibile. Analoghe iniziative, promosse nel periodo agostano in diversi paesi centri della provincia, hanno riscosso interesse e richiamato l’attenzione anche di numerosi turisti.

LEGGI ANCHE: “Bratiria nta chiazza”, grande successo per il festival a Brattirò di Drapia

Mileto, in migliaia alla sesta edizione del raduno internazionale dei Giganti