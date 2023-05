Cammino dei vulcani, comune vibonese inserito nel percorso dal Vesuvio all’Etna

Un cammino lungo 700 chilometri, che tocca quattro regioni e ha come punto di partenza ed arrivo rispettivamente il Vesuvio e l’Etna. È il “Cammino dei vulcani“, organizzato dall’associazione culturale “Repubblica nomade” e da “Archeoclub”. I camminatori sono già partiti dal Napoletano a metà maggio, l’arrivo nel Catanese è previsto il 21 giugno. Giorno 10 è prevista una tappa a Maierato, il Comune infatti è stato inserito nel circuito e inoltre patrocina l’iniziativa insieme ad una serie di altri enti – non solo Comuni, ma anche le quattro Regioni coinvolte (Campania, Basilicata, Calabria e Silicia) e tre Parchi (del Vesuvio, del Pollino e dell’Etna). Il cammino del Vulcani si svolge attraversando prevalentemente tratti di due antiche vie: la Strada regia delle Calabrie, seguendo la ricostruzione storico-cartografica dell’itinerario postale tra fine Settecento e inizio Ottocento; e la Via Romana “ab Rhegio ad Capuam”, nota anche come Via Popilia o Via Annia. È possibile partecipare al cammino per intero o per piccoli tratti, come singoli o come associazioni, scolaresche e gruppi.

