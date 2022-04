Auto in fiamme sulla Trasversale delle Serre, coppia in salvo

Un’auto in fiamme in direzione Serra San Bruno è stata soccorsa dai vigili del fuoco sulla Trasversale delle Serre nel tratto che collega i Argusto a Chiaravalle Centrale. Nei pressi di una galleria, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto – una Peugeot 407 – è andata a fuoco. Il conducente e la moglie hanno fatto fatto in tempo a scendere dalla vettura e ad allertare i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco si sono prodigati a spegnere l’incendio, impendendo altri rischi alla circolazione stradale. Ingenti i danni all’auto.