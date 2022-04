Serra San Bruno, strada chiusa a causa della caduta di un albero

La ex Ss110 di Monte Cucco e di Monte Pecoraro è provvisoriamente chiusa al traffico. Anas e vigili del fuoco sul posto per liberare la carreggiata

A causa della caduta di un albero sulla carreggiata, a seguito del maltempo e delle forti raffiche di vento che stanno interessando la Calabrianelle ultime ore, la Nsa (ex Ss110) ‘di Monte Cucco e di Monte Pecoraro’, è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al km 36,700, nel territorio comunale di Serra San Bruno.

Il traffico veicolare è momentaneamente indirizzato sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco. Il personale Anas e i vigili del fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO ORE 17,35. Riaperta la 527 di Monte Cucco e di Monte Pecoraro’, a Serra San Bruno, circolazione di nuovo regolare.