Scandalo all’Università di Reggio, la ricercatrice che ha denunciato: «Lo rifarei»

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

di Elisa Barresi

«Questa non è l’università, no io non credo che sia tutta così, in questi casi ci siano delle persone che non hanno rappresentato l’università. L’ateneo di Reggio ha formato me e io sono fiera di questo ma non è quella l’università, la mia università. Passa troppo spesso il messaggio che il sud è così ma Calabria e Sicilia sono terre meravigliose, c’è gente straordinaria e stiamo facendo vedere quanto straordinari siamo, non dobbiamo far vedere solo nefandezze. Per questo dico: mettiamoci tutti insieme e interveniamo facciamo qualcosa, non giriamoci dall’altra parte di fronte alle ingiustizie». [Continua in basso]

Lei è Clara Stella Vicari Aversa una donna che da sola ha trovato il coraggio di scoperchiare il presunto sistema che ha inquinato l’università Mediterranea di Reggio Calabria. Si commuove e non trattiene le lacrime quando parla di quell’istituzione in cui crede ancora oggi con fermezza e mostra tutta quell’umanità che l’ha portata a non arrendersi. Ma quel ruolo di ricercatore e quel concorso fatto senza i criteri di trasparenza legalità e giustizia hanno fatto scattare in Maria Clara quella volontà di dire basta a un sistema che negli anni ha messo da parte la meritocrazia privilegiando una selezione clientelare.