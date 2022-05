Mongiana, iniziativa dei carabinieri forestali nella Giornata internazionale della biodiversità

L’Arma promuove un evento legato al progetto nazionale “Un albero per il futuro”. Prevista anche l'apertura straordinaria di Villa Vittoria e di diverse riserve naturali

Il 22 maggio, in occasione della Giornata internazionale della biodiversità, i carabinieri del Reparto biodiversità di Mongiana effettueranno la manifestazione “RiservAmica” legata al progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il Futuro”.

Durante l’evento, sarà prevista un’apertura straordinaria del Centro visita di “Villa Vittoria” a Mongiana, nonché delle Riserve naturali biogenetiche “Cropani Micone e Marchesale” ricadenti nei Comuni di Mongiana, Arena ed Acquaro. «L’evento avrà carattere nazionale – riferiscono gli organizzatori – e avrà l’intendo di sviluppare nei partecipanti una maggiore cultura alla legalità ambientale e per contribuire a ridurre il declino della biodiversità sulla quale si bassa la conservazione del nostro pianeta».