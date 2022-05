Giovanni Falcone a 30 anni dalla morte: il ricordo e il dovere di combattere la mafia

di Anna Foti



La memoria diventa speranza se l’esempio diventa azione e la legalità, unico antidoto alla mafia e alla corruzione, una pratica quotidiana. Al cospetto del sacrificio del bene supremo della vita, condividere nei comportamenti questo valore è un dovere della coscienza, un’urgenza. Il cammino è ancora lungo ma non deve arrestarsi e giornate come quella odierna sono necessarie per non smettere di camminare e non cedere alla rassegnazione. [Continua in basso]

Non eroi ma istituzioni migliori

Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, sono nomi ormai patrimonio collettivo la cui storia è la nostra storia. In questo trentennale – 23 maggio 1992/2022 -ricordando la strage di Capaci, si impone la necessità di rinnovare la consapevolezza dell’impegno contro le mafie: fin quando esso resterà di pochi, ci saranno quegli eroi per i quali Bertolt Brecht definiva sventurata una società. Invece quel rigore, quella integrità, quell’etica devono essere la regola e non l’eccezione, affinché, come auspicato dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, e dallo scrittore Antonio Nicaso, persone come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non si debbano chiamare eroi. Solo nella normalità della legalità c’è possibilità di futuro.

Fu proprio Giovanni Falcone a dichiarare in un’intervista che: «La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni».