Aula bunker di Lamezia: disagi continui, fra condizionatori non funzionanti ed “ospiti” sgraditi

L’aula bunker dove si tengono i processi Rinascita Scott ed Imponimento

Si fa presto a dire "aula bunker più grande d'Europa", ma quanto sta accadendo da un po' di tempo (anche troppo) nell'aula dell'area industriale di Lamezia Terme dove si tengono i maxiprocessi Rinascita Scott ed Imponimento merita una soluzione celere e, possibilmente, definitiva. Diversi i disagi: in primis il mancato funzionamento da un paio di giorni dei condizionatori che rende l'intera aula bunker quasi impraticabile, specie per via delle temperature elevate di questi giorni. Celebrare le udienze senza aria condizionata in aula bunker sta diventando una vera e propria "impresa" per tutti: giudici, avvocati, pubblici ministeri, cancellieri, tecnici, personale, forze dell'ordine e anche per i giornalisti (ultima categoria presa in considerazione da chi di dovere e "costretta" dall'inizio del processo a seguire le udienze in ultima fila con dietro, a pochi metri, i parenti degli imputati).

Un serpentello fra i banchi dell’aula di udienza

La presidente del Tribunale collegiale di Vibo Valentia, Brigida Cavasino, dinanzi al quale si sta celebrando il maxiprocesso Rinascita Scott, è stata costretta a segnalare ripetutamente la situazione a chi di competenza (leggasi Corte d’Appello di Catanzaro) e così anche il giudice Angelina Silvestri, presidente del Tribunale collegiale di Lamezia Terme davanti al quale si sta celebrando il processo nato dall’operazione antimafia Imponimento.

Non mancano poi i giorni in cui le condizioni dell’aula si presentano indecorose, a volte con formiche fra i banchi degli avvocati o degli stessi pubblici ministeri, qualche volta invece con altri “animali” (lucertole e qualche serpentello) provenienti dalla vicina campagna che circonda l’aula bunker, mentre altre volte l’aria diventa irrespirabile in alcune zone per via del decesso di qualche topolino sopra il soffitto dell’aula.

A tutto ciò in questi giorni si stanno aggiungendo: i bagni sporchi, la mancanza di carta e sapone e –segnaliamo perché non ci sembra affatto normale – la totale mancanza della vigilanza privata da ormai mesi (così come delle forze dell'ordine) per l'accesso ai bagni, tanto che un giornalista può tranquillamente ritrovarsi ad andare in bagno accanto ai parenti dei detenuti (che saranno – ci si augura – anche le persone più pacifiche del mondo, ma a volte sono anche le stesse che inviano mail alle redazioni con non propriamente "complimenti" per i resoconti giornalistici delle udienze dei due maxiprocessi).