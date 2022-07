Operazione “Rimpiazzo”: l’ascesa e il declino del clan dei Piscopisani in 400 pagine di sentenza

Il giudice Tiziana Macrì

Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale l’11 aprile scorso il Tribunale collegiale di Vibo Valentia ha deciso per 20 condanne e 13 assoluzioni al termine del processo nato dall’operazione antimafia denominata “Rimpiazzo” contro il clan dei Piscopisani. Si tratta di una sentenza per molti versi storica perché per la prima volta dopo l’operazione “Crimine” del 2010 – portata a termine dalla Dda di Reggio Calabria – viene riconosciuta l’esistenza di un nuovo “locale” di ‘ndrangheta nel Vibonese: quello di Piscopio. Ecco cosa scrive la presidente del Collegio, Tiziana Macrì, giudice estensore dei motivi della sentenza che si compongono di 412 pagine: [Continua in basso]

«Gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria consentono di concludere nel senso che il sodalizio oggetto di giudizio costituisca fatto nuovo e diverso dal precedente. Le risultanze emerse in dibattimento dimostrano l’esistenza di un sodalizio che non ha formato oggetto di accertamento nella sentenza coperta da giudicato», vale a ire la sentenza nata dall’operazione “Crimine”.



«All’esito di trattative condotte tra i promotori del gruppo dei Piscopisani, Fiorillo Michele, Fiorillo Rosario, Battaglia Rosario e Galati Salvatore Giuseppe con esponenti della ‘ndrangheta reggina, veniva costituito un nuovo locale con una compagine ed una gerarchia diverse dal precedente locale. La creazione di una nuova articolazione territoriale periferica, inserita nell’ambito del più ampio e complesso organismo ‘ndranghetista, è, invero, circostanza da sola sufficiente a far sorgere un pericolo per l’ordine pubblico ed integrare gli estremi del reato di cui all’art. 416 bis c.p.» ovvero l’articolo che punisce l’associazione mafiosa. Ed ancora: «Le dichiarazioni del collaboratore Bartolomeo Arena, riscontrate dalle contestuali captazioni, dimostrano in termini tecnicamente apprezzabili l’attualità del sodalizio fino al momento della pronuncia della sentenza di primo grado. Non osta a tale conclusione lo stato di detenzione di diversi sodali, poiché in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio».

Andrea Mantella

Sui collaboratori di giustizia Raffaele Moscato, Andrea Mantella, Bartolomeo Arena, Daniele Bono, il Tribunale si esprime in termini di credibilità in ordine alle loro dichiarazioni. «Le rispettive propalazioni hanno sovente contenuto confessorio- rimarca la sentenza – con ciò dimostrando l’effettiva volontà di rescissione dal mondo criminale di appartenenza. Le dichiarazioni acquisite si presentano specifiche, coerenti nel contesto generale delle complessive deposizioni, costanti e spontanee».



Andrea Mantella – che collabora dal 16 maggio 2016 – ha quindi raccontato «oltre trent’anni di criminalità organizzata, avendo raggiunto doti di ‘ndrangheta sino al Quartino ed al Tre-quartino. Quanto ai Piscopisani, Mantella ha riferito che aveva intrattenuto rapporti già con i vertici anziani del vecchio sodalizio, vale a dire Francesco D’Angelo, alias Ciccio Ammaculata e Pino Galati, proseguendo con quelli che oggi – si legge in sentenza – sono i pilastri dell’ala militare dei Piscopisani come Rosario Fiorillo, alias Pulcino, e Rosario Battaglia, alias Saro/Sarino. Al fine di tenere sotto controllo i Piscopisani, Saverio Razionale “gli infiltra” il nipote Gregorio Gasparro ed il Mantella allo stesso fine… gli inocula Scrugli, che era il braccio destro del Mantella fino a quando poi venne ucciso». [Continua in basso]