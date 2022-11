Omicidio di Salvatore Russo a Tropea: la Cassazione ed Emanuele Mancuso riaprono il caso

La vittima Salvatore Russo

Colpo di scena nella vicenda dell’omicidio di Salvatore Russo, freddato con quattro colpi di pistola a Tropea il 10 settembre 2013. La quinta sezione della Cassazione ha infatti annullato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Salerno che il 9 febbraio scorso aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della sentenza definitiva con la quale il 26 giugno 2016 la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per omicidio nei confronti di Raffaele Calamita, 33 anni, di Tropea. Decisive per riaprire il caso, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso che, ad avviso della Suprema Corte, non sono state ben valutate dalla Corte d’Appello di Salerno.



L’istanza di revisione si fonda sulle dichiarazioni rilasciate in altro procedimento – successivamente all’intervenuta definitività della sentenza di cui viene richiesta la revoca – dal collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, il quale ha riferito de relato sull’identità del presunto mandante dell’omicidio e sul fatto che la compagna della vittima, teste oculare del delitto, sarebbe stata indotta ad identificare nel Calamita l’autore del reato. [Continua in basso]

Raffaele Calamita

Per la difesa di Calamita, quando Emanuele Mancuso si è espresso in riferimento all’induzione della teste Gospodinova che “così si diceva”, in realtà lo stesso voleva fare riferimento alle medesime fonti da cui ha riferito di aver mutuato l’informazione relativa all’identità del mandante del delitto, ossia i propri familiari ed il figlio della vittima.

I giudici del merito per la difesa avrebbero anche travisato l’istanza che, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di rigetto, ha espressamente richiesto l’assunzione del collaboratore. Il provvedimento impugnato sarebbe infine contraddittorio laddove ha proceduto comunque alla valutazione comparativa tra il contenuto della prova nuova e il compendio probatorio originario e comunque non ad una valutazione unitaria di quest’ultimo e dei nova.

La Cassazione ha ritenuto fondato e meritevole di accoglimento il ricorso di Raffaele Calamita in quanto in seguito alla scoperta di una prova nuova la valutazione preliminare è tesa soltanto a riconoscere l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu oculi, mentre gli altri apprezzamenti sono riservati al giudizio di merito da compiersi nel contradditorio fra le parti. Per la Suprema Corte, “la Corte territoriale non ha invero interpretato correttamente tali consolidati principi, mentre la motivazione del provvedimento impugnato non va esente dalle censure sulla sua tenuta logica mosse dal ricorrente. Nella specie il nuovo elemento di prova, invero, era rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, il quale in un diverso procedimento ha riferito – sottolinea la Cassazione – di avere egli appreso che il mandante dell’omicidio doveva identificarsi in Francesco La Rosa, fratello di Tonino e che la principale teste di accusa (la teste oculare compagna della vittima) era stata indotta dal predetto mandante, in cambio di un corrispettivo, ad accusare falsamente del delitto il Calamita. [Continua in basso]