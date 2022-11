Fiumi di cocaina nel Vibonese: i cinque periti del processo Adelfi rinunciano a trascrivere le intercettazioni

Il Tribunale di Vibo Valentia

Hanno tutti rinunciato all’incarico, i cinque periti che il 31 maggio scorso avevano giurato dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia per il conferimento dell’incarico di trascrivere le intercettazioni fornite dalla Dda di Catanzaro nell’ambito del processo nato dall’operazione “Adelfi” che mira a far luce su un narcotraffico internazionale di cocaina. Una rinuncia che ha portato stamane il Collegio (presidente Tiziana Macrì, giudici a latere Conti e Ricotta) a rinviare l’udienza al 21 dicembre per il conferimento dell’incarico a nuovi periti al fine di procedere alle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche agli atti dell’inchiesta. In tale data, quindi, nuovi periti dovranno prestare giuramento in Tribunale all’atto del conferimento dell’incarico che prevederà un nuovo lasso temporale per le operazioni di trascrizione richieste. L’udienza odierna era stata fissata nel maggio scorso proprio per la consegna delle trascrizioni di tutte le intercettazioni. La rinuncia dei cinque periti allunga di fatto i tempi del dibattimento. [Continua in basso]

Gli imputati sono in tutto 70, mentre i capi di imputazione sono 15, fra i quali il principale è quello dell’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale. L’inchiesta si ricollega in parte ad una precedente operazione (“Meta 2010”) già trattata a Reggio e relativa a diverse importazioni di cocaina dal Sud America gestite dal gruppo di narcotrafficanti vibonesi facenti capo al broker Vincenzo Barbieri (ucciso a San Calogero nel marzo del 2011). Altra parte dell’inchiesta è invece strettamente collegata all’operazione “Due torri connection” della Dda di Bologna che ha colpito il broker della cocaina Francesco Ventrici ed il suo gruppo.

Pantaleone Mancuso (Ingegnere)

Sotto processo si trovano: Giuseppe Accorinti, 63 anni, di Zungri; Francesco Barbieri, 34 anni, di San Calogero (figlio del defunto Vincenzo Barbieri); Rocco Bellocco, 33 anni, di Rosarno; Nunzia Berardino, 58 anni, di Valenzano (Ba); Giovanni Calia, 71 anni, di Santeremo in Colle (Ba); Antonio Campisi, 31 anni, di Nicotera; Nicolò Cataldo, 47 anni, di Torri di Quatersolo (VI); Giuseppe Corsini, 72 anni, di San Giovanni in Persiceto (Bo); Antonio Costantino, 74 anni, nativo di Caccuri ma residente in Svizzera; Francesco Criaco, 67 anni, di Africo; Pasquale Criaco, 58 anni, di Africo; Alfonso Cuturello, 34 anni, di Limbadi, residente a Varedo (Mi); Roberto Cuturello, 55 anni, di Limbadi; Salvatore Cuturello, 52 anni, di Nicotera (fratello di Roberto); Salvatore Daniele, 46 anni, di Napoli; Antonio Della Rocca, 43 anni, di Vibo Valentia; Giorgio Demasi, 70 anni, di Gioiosa Jonica; Rocco Demasi, 68 anni, di Gioiosa Jonica; Nicola Drommi, 33 anni, di Nicotera; Giuseppe Fortuna, 38 anni, di Vibo Valentia; Antonio Franzè, 43 anni, di Vibo Valentia; Giuseppe Galati (detto Pino), 51 anni, di San Calogero; Michele Galati, 42 anni, di Paravati di Mileto; Giorgio Galiano, 47 anni, di Vibo Valentia; Domenico Gasparro, 39 anni, di San Calogero; Antonio Gerace, 42 anni, di San Calogero;