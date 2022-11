Esplosione a Catanzaro, morto uno dei due feriti gravi

È morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Pugliese uno dei due uomini coinvolti ieri nell’esplosione avvenuta a Catanzaro. Si tratta del cittadino di nazionalità ucraina di 63 anni. Entrambi, già sottoposti nella serata di ieri a delicati interventi chirurgici, avevano riportato gravi ferite agli arti inferiori. Nel frattempo, proseguono le indagini condotte dalla compagnia carabinieri e dal nucleo investigativo per comprendere la causa della forte esplosione avvertita in diversi quartieri della città. Nell’ambito delle attività investigative una persona è stata arrestata per il reato di detenzione abusiva di armi. [Continua in basso]

L’incidente si è verificato nel quartiere Sant’Antonio sotto il cavalcavia della Tangenziale Ovest nelle vicinanze di una struttura in muratura. Nel corso della serata sono intervenuti sul posto gli artificieri che hanno rinvenuto tracce di polvere pirica. L’ipotesi al momento più accreditata è che i due fossero impegnati nel confezionamento di esplosivi, di cui ancora non si conosce la natura né le finalità.

LEGGI ANCHE: Soriano, tonante all’indirizzo del Convento di San Domenico

Il ministro della Giustizia a Catanzaro per l’inaugurazione della nuova sede della Procura

Tags

Catanzaro

Articoli correlati