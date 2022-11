Rapina, furto ed evasione: 42enne di Zungri condannato in Cassazione

Inammissibile il ricorso e pena confermata a due anni e sei mesi, più 750 euro di multa. Questa la decisione della seconda sezione penale della Cassazione nei confronti di Salvatore Morello, 42 anni, di Zungri, ritenuto responsabile dei reati di rapina semplice, furto aggravato ed evasione (tre episodi). La sentenza di secondo grado era stata emessa dalla Corte d’Appello di Milano l’8 aprile 2021. Per la Suprema Corte, il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata ed il ricorso è stato ritenuto in ogni caso manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali ed alla somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

LEGGI ANCHE: Taglio di faggi nella riserva del Marchesale, otto assoluzioni a Vibo

Rinascita Scott: la Cassazione conferma il carcere duro per due imputati del clan Lo Bianco-Barba