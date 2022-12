Incidente in autostrada fra svincoli di Vibo e Pizzo, disagi alla circolazione

Traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia sull’autostrada nel tratto fra gli svincoli di Vibo Valentia e Pizzo. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante, in un tratto dove la circolazione è regolata per lavori a doppio senso di marcia su una carreggiata. Per i soli veicoli leggeri è consigliata l’uscita allo svincolo di Pizzo per chi viaggia in direzione Sud e allo svincolo di Sant’Onofrio/Vibo Valentia per chi viaggia in direzione nord. Sul posto personale dell’Anas e della polizia stradale per ripristinare la transitabilità appena possibile.

