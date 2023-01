Versamento dei proventi del lotto: nessun peculato a Vibo, imputato assolto

Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Tiziana Macrì, ha assolto Roberto Rubino, 51 anni, di Vibo Valentia, accusato del reato di peculato. Secondo l’accusa, quale concessionario di ricevitoria del lotto, avrebbe omesso di versare alla società “Lotto Italia srl” (concessionaria dello Stato per la concessione), nel febbraio 2020, le somme di 2.800 euro e di 1.400 euro entro i termini indicati nelle intimazioni inviategli dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il pm aveva chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi, ma il Tribunale – all’esito della discussione dell’avvocato Roberto Lascala, accogliendo in pieno le argomentazioni difensive (supportate dall’attività istruttoria a discarico) ha assolto con formula ampia l’imputato poiché il fatto non costituisce reato.

