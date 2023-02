Operazione Olimpo: intestazione fittizia di beni, indagato anche un allenatore di calcio del vibonese

C’è anche l’attuale allenatore della squadra di calcio del Capo Vaticano, militante nel campionato di Promozione, fra gli indagati dell’operazione Olimpo. Si tratta di Diego Surace, 41 anni, di Spilinga, nei cui confronti la Dda di Catanzaro ipotizza il reato di intestazione fittizia di beni, con l’aggravante mafiosa, in concorso con la moglie Maria Antonella Prestia Lamberti, 40 anni di Spilinga, Umberto Pugliese, 38 anni, di Spilinga e Davide Surace, 38 anni, di Spilinga (fratello di Diego e finito in carcere per altra contestazione relativa ai reati di associazione e tentata estorsione pluriaggravata). Secondo l’accusa, Davide Surace, Diego Surace, Maria Antonella Prestia Lamberti e Umberto Pugliese (gli ultimi tre indagati a piede libero) – al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale – avrebbero portato a termine alcune operazioni simulate: a partire dal 25 maggio 2015, facevano subentrare alla SD Calcestruzzi srl la Italia Service srl con sede a Spilinga individuando quale unità produttiva di calcestruzzo il medesimo stabilimento industriale della SD Calcestruzzi, sito a Ricadi in contrada Canonico, del quale introitava l’intero volume d’affari; in data 22 aprile 2015, Diego Surace cedeva a Umberto Pugliese (già dipendente della medesima società) il 99% delle quote societarie della Italia Service srl; in data 30 dicembre 2016, Maria Antonella Prestia Lamberti avrebbe invece ceduto a Umberto Pugliese il restante 1% delle quote societarie della Italia Service srl. In tal modo gli indagati – ad avviso della Dda di Catanzaro – avrebbero concorso ad attribuire in modo fittizio a Umberto Pugliese l’esclusiva apparente titolarità dell’impresa Italia Service srl e del relativo compendio aziendale. [Continua in basso]

Davide Surace

Effettivo dominus e socio occulto dell’attività imprenditoriale, secondo l’accusa, sarebbe stato Davide Surace, alle prese con alcune vicende giudiziarie quali il fallimento della SD Calcestruzzi e, in un secondo momento, il suo coinvolgimento nel 2016 nell’operazione antimafia Costa Pulita nella quale è stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi (è in corso il processo d’appello). La contestazione mossa ora nell’operazione Olimpo agli indagati copre un arco temporale che arriva sino al giugno 2019. Da precisare che la contestazione mossa a piede libero a Diego Surace nulla ha a che vedere con la squadra di calcio del Capo Vaticano di cui è da anni allenatore.

La posizione di Davide Surace

Diego Mancuso

In ordine invece alla posizione di Davide Surace, ad avviso del gip è emerso che lo stesso “ricopre un ruolo trasversale nel novero degli assetti criminali, in quanto funge da intermediario tra la famiglia dei La Rosa e quella dei Mancuso, condividendone i progetti ed i piani delittuosi (tra cui quelli relativi al favoreggiamento della latitanza dapprima di Nunzio Manuel Callà e poi di Giuseppe Mancuso, figlio di Pantaleone, detto l’Ingegnere). Davide Surace avrebbe inoltre operato quale “referente di Diego Mancuso, partecipando alle vicende estorsive e facendo da trait d’union anche con imprenditori compiacenti”. Diversi, per il gip, i riscontri, fra cui pure le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Andrea Mantella ed Emanuele Mancuso. Le condotte partecipative oggetto di valutazione nei confronti di Davide Surace attengono al periodo successivo ad ottobre 2014, in quanto quelle antecedenti a tale data sono state già oggetto di valutazione con la sentenza Costa Pulita.

