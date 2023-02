Grave incidente sulla statale 106 a Crotone, auto contro un muretto: due feriti

Sul posto 118, vigili del fuoco, Guardia di finanza e carabinieri. Indagini per accertare la dinamica del sinistro

Un grave incidente si è verificato stamani intorno alle ore 11.00 lungo la statale 106 all’altezza dello svincolo di località Fratelli Bandiera in provincia di Crotone. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno individuato e soccorso due persone incastrate tra le lamiere di una Fiat punto. L’auto era finita contro un muretto di cemento armato. Sul posto anche due ambulanze, Guardia di finanza e carabinieri. Indagini sono in corso per accertare la dinamica del sinistro.

