Inchiesta Olimpo: il Riesame annulla l’ordinanza per un avvocato del Foro di Vibo

Non regge la misura del gip distrettuale. Il legale è accusato di aver fatto inserire una clausola in un contratto capace di far gestire liberamente del denaro da versare poi alla criminalità organizzata

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’avvocato Giacomo Franzoni, 60 anni, di Briatico, indagato nell’ambito dell’operazione Olimpo. Accolto così il ricorso dell’avvocato Michele Accorinti. In qualità di avvocato e di consulente dell’imprenditore Vincenzo Calafati (in carcere), a Giacomo Franzoni viene contestato il reato di tentata estorsione ai danni di Manzoni Miranda Paolo Cesar, direttore pro tempore del Tui Magic Life di Pizzo, società che opera nel settore turistico ed alberghiero a livello internazionale. Vincenzo Calafati risponde invece quale titolare dell’agenzia turistica “Destinazione Calabria” e, come tale, referente della società Tui in Calabria. L’avvocato Giacomo Franzoni sarebbe stato il coadiutore del Manzoni, “il cui ruolo è ravvisabile nel contributo offerto, nella sua qualità di legale, all’inserimento nel contratto di una clausola volutamente ambigua che consentisse di gestire liberamente del danaro contante da versare poi alla criminalità organizzate locale”. Tesi accusatoria contestata dalal difesa dinanzi al Tribunale del Riesame che ha ora annullato l’ordinanza. Giacomo Franzoni – che ha così lasciato i domiciliari tornando in libertà – in passato è stato consigliere comunale di Briatico e nel 2005 si era anche candidato a sindaco, non venendo però eletto.

