Mammasantissima torna su LaC con la storia del superclan della massomafia

Gli omicidi che hanno segnato e cambiato la storia della ‘ndrangheta. Partirà da qui la nuova puntata di Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta, il format scritto e condotto da Pietro Comito in onda ogni martedì su LaC Tv. Boss e non solo, eliminati per stabilire un nuovo ordine, per segnare cambiamenti epocali. C’è però una famiglia per cui, direbbero i cantastorie della malavita, hanno suonato solo le cancellate delle carceri e mai le campane a lutto. Parliamo – direbbe Nicola Gratteri – di ‘ndrangheta di serie A, del clan forse più potente di tutti: il clan Piromalli. Ripercorreremo la storia del clan egemone nel Reggino, dei rapporti con la massoneria e con Matacena. E ancora le vicende che vedono protagonista il centro commerciale Annunziata e il sistema Reggio.

