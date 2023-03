Omicidio-suicidio nel Messinese, finanziere in pensione uccide la moglie e si toglie la vita

Un militare in pensione della Guardia di Finanza, Tindaro Molica Nardo, di 65 anni ha ucciso a coltellate la moglie, di 61 anni, e poi si è tolto la vita. È avvenuto nell’abitazione della coppia in via Casani all’ingresso di Gioiosa Marea, un paese del litorale tirrenico messinese. A dare l’allarme ai carabinieri, sono stati alcuni vicini di casa. Le indagini dei carabinieri sull’uxoricidio-suicidio sono coordinate dal procuratore di atti Angelo Cavallo. Secondo le prime testimonianze le liti tra i due coniugi, genitori di due figlie, sarebbero state frequenti. (Ansa).

LEGGI ANCHE: Persona scomparsa a Tropea ritrovata cadavere nel centro storico

Decesso di Annamaria Sorrentino a Parghelia, il marito a giudizio per omicidio preterintenzionale