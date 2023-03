Sparatoria a Sorianello: Zannino lascia il carcere

Lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari Salvatore Zannino, 45 anni, di Sorianello. Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Loffredo ha infatti accolto l’istanza difensiva dell’avvocato Sandro D’Agostino, volta e modificare la misura custodiale in atto. Zannino è accusato dei reati di minacce aggravate dall’uso delle armi, porto e detenzione abusiva di arma e munizioni da guerra, simulazione di reato, ricettazione e esplosioni pericolose in luogo pubblico. In particolare, Salvatore Zannino, il 14 ottobre dello scorso anno, avrebbe aperto il fuoco con un kalashnikov all’indirizzo della casa dove si erano rifugiate la moglie e le figlie.

LEGGI ANCHE: Sparatoria a Sorianello ed arresto di Zannino, ecco la ricostruzione del gip: «Mitra contro moglie e figlie»

‘Ndrangheta: ritorna in libertà il boss delle Preserre vibonesi Gaetano Emanuele

Sparatoria a Sorianello, ecco tutti i reati contestati a Salvatore Zannino. Sequestrata la sua autovettura