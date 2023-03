Gratteri: «Non è tempo di bilanci, faremo ancora tante cose»

«Continuiamo a lavorare con lo stesso impegno. E il lavoro, l’impegno, portano sempre a risultati». È la risposta sibillina con cui il capo della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha replicato alla domanda («Dobbiamo attenderci novità giudiziarie nell’imminente futuro?») che la redazione romana del gruppo LaC gli ha posto a margine del convegno “Legalità e solidarietà – Diritti ed etica per un welfare moderno”, promosso dall’Inps a Roma. Gratteri, dunque, comprensibilmente non asseconda indiscrezioni sulle operazioni che la Procura avrebbe in programma, ma di certo le sue parole non fanno dormire sogni tranquilli a chi teme l’incedere investigativo della Dda di Catanzaro. Gratteri non considera il lavoro concluso, sebbene il suo incarico sia in scadenza, visto che tra circa un anno dovrà lasciare la Calabria. Ma per ora non ha nessuna intenzione di tirare le somme.

Continua a leggere su LaC News24

LEGGI ANCHE: Rinascita Scott: Mangone svela i progetti di morte ai danni di Gratteri e dei pm attribuendoli a Ferrante

La lettera di un tredicenne a Gratteri: «Grazie per il futuro che stai disegnando per noi»