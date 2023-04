Ritrovato il pitone albino avvistato ieri a Serra San Bruno

E’ stato ritrovato il pitone reale albino avvistato ieri nel cortile di un condominio a Serra San Bruno in via Giacomo Matteotti. A farne notizia, il sindaco Alfredo Barillari che ha personalmente parlato con il proprietario il quale ha già preso contatti con i carabinieri forestali per esibire la regolare documentazione richiesta per il possesso di animali del genere. Il pitone albino è una variante del pitone comune. Il suo albinismo è causato da una meravigliosa e rara mutazione genetica dovuta alla sintesi di un enzima, responsabile anche della melanogenesi. Una delle caratteristiche che impreziosisce questa particolare variante è il colore rosso degli occhi. Nessun pericolo per l’uomo in quanto tale pitone non è velenoso.

