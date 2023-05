Carcassa di cane trovata dentro un sacco nei pressi della stazione di Santa Domenica

Un sacco trasparente con all’interno la carcassa di un cane è stato trovato da alcuni passanti nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Domenica di Ricadi. Ancora da chiarire come e perché il sacco sia stato gettato in tale zona e se si tratti di un cane che si aggirava nelle immediate vicinanze della stazione. L’unica certezza, al momento, è che qualcuno ha pensato di sbarazzarsi della carcassa mettendola in un sacco per poi scaraventarla sotto la linea ferroviaria. Ancora da stabilire se l’animale sia stato ucciso o meno.

