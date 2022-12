Vigili del fuoco recuperano un cagnolino lungo la statale 18

Recuperato e messo al sicuro un cane. Più nel dettaglio, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti ieri pomeriggio in contrada Sughero a Vibo Valentia per recuperare un cagnolino. Un passante percorrendo la ss18 in corrispondenza di un ponte ha sentito il guaito di un cane ed ha allertato la sala operativa del Comando Provinciale che inviava sul posto una squadra operativa. Sul posto i vigilfuoco, con l’ausilio della scala italiana, dopo aver raggiunto il cagnolino, impaurito ed in mezzo ai rovi, lo hanno recuperato e portato a livello strada dove è stato visitato da un veterinario e consegnato al personale del canile.

LEGGI ANCHE: Lotta al randagismo, successo a Serra San Bruno per la giornata dedicata al microchip

Lotta al randagismo e adozioni: nasce l’associazione “Balzoo Serra San Bruno”