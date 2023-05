Anziano trovato morto a Vibo, corpo in decomposizione

Il cadavere di un anziano di 77 anni, A.F., è stato trovato questo pomeriggio all’interno di un’abitazione a Vibo Valentia, in via Giovanni XXIII, non lontano dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Il corpo versava in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento è avvenuto da parte dei sanitari del 118 e degli agenti della polizia di Stato, allertati dai vicini di casa che non avendo visto l’anziano per diverse settimane e sentendo cattivi odori provenienti dall’appartamento, hanno dato l’allarme. Per stabilire le cause del decesso verranno eseguiti appositi accertamenti medico-legali. Dai primi rilievi, il cadavere non presenterebbe segni di violenza e tutto lascia pensare ad un dramma della solitudine.

